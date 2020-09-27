العراق والأردن يوقعان عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة

وقع العراق والأردن اليوم الأحد، عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين يتضمن تزويد العراق بـ 1000 جيجاواط/ ساعة سنويا كمرحلة أولى.

وبموجب العقد يزود الأردن العراق في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 جيجاواط/ ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، تتبعها مرحلة ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية.

وسيبدأ الأردن بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية بعد الانتهاء من إنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة في الأردن، وإنشاء خط الربط الكهربائي الذي يربط محطة الريشة الجديدة بمحطة تحويل القائم في العراق، بطول حوالي 300 كم.

وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال 26 شهرا من تاريخ توقيع العقد.

المصدر: وكالة الانباء الرسمية + RT