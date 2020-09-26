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وكالة: تأجيل الحوار الليبي المزمع في المغرب

أخبار العالم العربي

وكالة: تأجيل الحوار الليبي المزمع في المغرب
Reuters AJ/ata
العلم الليبي
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نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر مطلع اليوم السبت، أن الجولة الجديدة من الحوار الليبي بالمغرب ستنطلق يوم الثلاثاء، عوضا عن الأحد.

وانطلقت المشاورات الليبية في 6 سبتمبر الجاري، بإشراف من المغرب على الحوار الذي جمع ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة.

وتم الإعلان عن توصل وفدي التفاوض إلى اتفاق شامل بشأن المناصب السيادية، فضلا عن الاتفاق على مواصلة اللقاءات.

المصدر: وكالات

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