وكالة: تأجيل الحوار الليبي المزمع في المغرب

نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر مطلع اليوم السبت، أن الجولة الجديدة من الحوار الليبي بالمغرب ستنطلق يوم الثلاثاء، عوضا عن الأحد.

وانطلقت المشاورات الليبية في 6 سبتمبر الجاري، بإشراف من المغرب على الحوار الذي جمع ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة.

وتم الإعلان عن توصل وفدي التفاوض إلى اتفاق شامل بشأن المناصب السيادية، فضلا عن الاتفاق على مواصلة اللقاءات.

#عاجل | الجولة الجديدة للحوار الليبي بـ #المغرب تنطلق الثلاثاء بدل الأحد (تصريح للأناضول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 26, 2020

المصدر: وكالات