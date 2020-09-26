الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات والوفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات و850 إصابة منها 830 محلية بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في المملكة منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي.

وبحسب الإيجاز الصحفي الصادر اليوم عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فأن الحالات المحلية توزعت على النحو التالي:

435 في محافظة العاصمة عمان.

132 في محافظة البلقاء.

164 في محافظة الزرقاء.

60 في محافظة إربد، 10 منها في لواء الرمثا.

21 في محافظة معان، 4 منها في لواء البترا.

11 في محافظة عجلون.

4 في محافظة الكرك.

2 في محافظة المفرق.

حالة واحدة في محافظة العقبة.

كما أعلنت الصحة عن تسجيل 20 حالة خارجية، بين القادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة أرتفع إلى 8061 حالة، فيما ارتفع اجمالي حالات الوفاة، إلى 43 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 96 حالة شفاء في مختلف مستشفيات المملكة، وكذلك إجراء 13488 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1155513 فحصا.

المصدر: "وكالات أردنية"