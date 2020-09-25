باحث أردني يحذر من سيناريو أسوأ لوفيات كورونا في أكتوبر

حذر الباحث الأردني في إحصائيات انتشار كورونا معتصم سعيدان، من أن السيناريو الأسوأ في المملكة هو تسجيل عشرات الوفيات بفيروس كورونا في اليوم الواحد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

وقال سعيدان: "السيناريو الأسوأ ليس ألف أو ألفين حالة باليوم، بقدر ما هو عشرات الوفيات باليوم الواحد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل".

وأعلن الأردن عن تسجيل 7211 إصابة بكورونا، وما يقارب الـ40 حالة وفاة بسبب الفيروس.

السيناريو الاسوأ ليس الف او ألفين حالة باليوم، بقدر ما هو عشرات الوفيات باليوم الواحد في الاسبوع الاول من شهر ١٠! حتى نكون واضحين! Опубликовано Motasem Saidan Пятница, 25 сентября 2020 г.



المصدر: "وكالات أردنية"