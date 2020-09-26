حمدوك: التطبيع مع إسرائيل يتطلب نقاشا عميقا ولا يجب ربطه بملف قائمة الإرهاب

أكد رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك، معارضة الخرطوم للربط بين ملفي شطب اسمها من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

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وصرح حمدوك، في كلمة ألقاها اليوم السبت أثناء المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، بأنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المشاكل المتعلقة بالتطبيع مع إسرائيل، وأشار له إلى ضرورة الفصل بين ملف رفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب ومسألة التطبيع.

ولفت رئيس الحكومة السودانية إلى وجود إشكالات كثيرة في مسألة التطبيع مع إسرائيل، مشددا على أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش مجتمعي عميق.

وأكدت وكالة "رويترز" أمس، أن الخرطوم تقاوم محاولات الولايات المتحدة ربط شطب اسم السودان من قائمتها لرعاة الإرهاب بالتطبيع بينه وإسرائيل.

المصدر: وكالات