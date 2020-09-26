مراسلنا: مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

أفاد مراسلنا في لبنان بأن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب اعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية.

وجاءت كلمة رئيس ​الحكومة​ المكلف ​مصطفى أديب​ من ​قصر بعبدا​.

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وتوجه أديب بالاعتذار من الشعب اللبناني، مؤكدا أن "مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا".

ولفت أديب الى أنه "مع وصول المجهود الى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما"، مشيرا إلى أنه "سبق وأعلنت للكتل أنني لست في صدد الولوج في أي شأن سياسي وأبلغت الكتل أنني لست في صدد طرح أسماء تشكل استفزازا لها".

المصدر: وكالات