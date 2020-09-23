أديب يؤكد حرصه على تشكيل حكومة كفاءات ترضي جميع اللبنانيين

أعلن رئيس الحكومة المكلف في لبنان، مصطفى أديب، اليوم الأربعاء، عن سعيه لتشكيل حكومة ترضي جميع مواطني بلاده وكفيلة بإخراج لبنان من أزمته.

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وأكد أديب، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، حرصه على "تشكيل حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف".

وقال بيان المكتب إن أديب آل على نفسه "التزام الصمت طيلة هذه الفترة من عملية تشكيل الحكومة، تحسسا منه بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه ومن أجل الوصول الى تقديم تشكيلة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ضمن الأطر الدستورية، تساعد اللبنانيين على وضع حد لآلامهم اليومية".

وأكد رئيس الحكومة المكلف مجددا التزامه "الثوابت التي أطلقها في أن تكون الحكومة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل، كما المجتمعين العربي والدولي، لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري لانتشال الاقتصاد من الغرق".

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وفي 18 سبتمبر، دعت وزارة الخارجية الفرنسية القوى السياسية اللبنانية لـ"تحمل مسؤولياتها" وتشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب "دون أي تأخير".

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، حذر، أمس الثلاثاء، من أن لبنان سيذهب "إلى جهنم" في حال فشله في تشكيل حكومة جديدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام