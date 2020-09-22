الرئيس اللبناني ميشال عون لصحفية: "رايحين عجهنم"

ردّ الرئيس اللبناني ميشال عون على سؤال صحفية "ماذا لو لم تتشكل الحكومة ؟" خلال مؤتمر للرئيس قائلا : "رايحين على جهنّم"، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار رد عون على سؤال الصحفية تخوفا لدى الكثيرين

ناسي ميشال عون انه هو الشوفير الي اخذنا على جهنم.

الله يستر ما يكون مفكر حاله بعده منفي بفرنسا. وما دخله بشي https://t.co/5fGYvXErtg — Ron’S (@RonySawan) September 21, 2020

كلهم سيوصلوننا إلى الخراب..

عون وحلفاؤه مشروعهم الأمثل جهنم — Dr-Chadi Saraya (@chadisaraya1) September 21, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي