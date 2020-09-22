الرئيس اللبناني ميشال عون لصحفية: "رايحين عجهنم"
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ردّ الرئيس اللبناني ميشال عون على سؤال صحفية "ماذا لو لم تتشكل الحكومة ؟" خلال مؤتمر للرئيس قائلا : "رايحين على جهنّم"، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثار رد عون على سؤال الصحفية تخوفا لدى الكثيرين
ناسي ميشال عون انه هو الشوفير الي اخذنا على جهنم.— Ron’S (@RonySawan) September 21, 2020
الله يستر ما يكون مفكر حاله بعده منفي بفرنسا. وما دخله بشي https://t.co/5fGYvXErtg
كلهم سيوصلوننا إلى الخراب..— Dr-Chadi Saraya (@chadisaraya1) September 21, 2020
عون وحلفاؤه مشروعهم الأمثل جهنم
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي