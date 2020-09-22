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الرئيس اللبناني ميشال عون لصحفية: "رايحين عجهنم"

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ردّ الرئيس اللبناني ميشال عون على سؤال صحفية "ماذا لو لم تتشكل الحكومة ؟" خلال مؤتمر للرئيس قائلا : "رايحين على جهنّم"، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار رد عون على سؤال الصحفية تخوفا لدى الكثيرين

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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