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مصر.. أول صورة للمتهمين في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"

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مصر.. أول صورة للمتهمين في قضية اغتصاب فتاة
Reuters
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نشرت وسائل الإعلام المصرية أول صورة للمتهمين في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"، بعد تسلم القاهرة لهم من الإنتربول الدولي.

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وتسلمت مصر المتهمين الثلاثة وهم أحمد حلمي عزت طولان، وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل، بعد أن وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي.

وقال مصدر مطلع، إنه تم اقتياد المتهمين الثلاثة إلى القاهرة للتحقيق معهم وعرضهم على الجهة المختصة.

وشغلت قضية الاغتصاب الجماعي "فيرمونت" الرأي العام مؤخرا في مصر، حيث لاحقت الجهات الأمنية عددا من المتهمين بينهم 3 من أبناء المشاهير أدانتهم التحريات والمعلومات الأولية بضلوعهم في الجريمة.

المصدر: اليوم السابع

مصر.. أول صورة للمتهمين في قضية اغتصاب فتاة

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