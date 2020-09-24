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الإنتربول يسلم مصر نجل لاعب كرة قدم مشهور متهم في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"

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الإنتربول يسلم مصر نجل لاعب كرة قدم مشهور متهم في قضية اغتصاب فتاة
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وصل إلى مطار القاهرة الدولي في مصر 3 متهمين بقضية اغتصاب فتاة "فيرمونت" بعد تسليمهم من الإنتربول الدولي.

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وتسلمت مصر من الإنتربول أحمد حلمي طولان نجل لاعب كرة القدم المشهور والمدرب حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل.

وقال مصدر، إنه تم اقتياد المتهمين الثلاثة إلى القاهرة للتحقيق معهم وعرضهم على الجهة المختصة.

وشغلت قضية الاغتصاب الجماعي "فيرمونت" الرأي العام مؤخرا في مصر، حيث لاحقت الجهات الأمنية المختصة الهاربين باستمرار، من بينهم 3 من أبناء المشاهير أدانتهم التحريات والمعلومات الأولية بضلوعهم في الجريمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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