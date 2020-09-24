بيان سوداني يكشف حقيقة خطط إنشاء جمعية الصداقة مع إسرائيل

دحض مجلس الصداقة الشعبية العالمية السوداني اليوم الخميس تقارير إعلامية تتحدث عن تخطيطه للإعلان عن إنشاء جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأعلن المجلس، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أنه لا علاقة له مع ما ورد في الإعلان الذي نشره اليوم بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أنه لم يدع إلى تنظيم مؤتمر صحفي حول هذا الشأن في 26 سبتمبر، كما ورد في الإعلان.

I24NEWS

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في المجلس قوله إن مجلس الصداقة "غير مسؤول عن ما ورد في الإعلان، ولم يتم التداول حول قيام هذه الجمعية في الأمانة العامة أو الدوائر أو أي من أروقة المجلس ومكوناته وروافده"، مضيفا أن المجلس لا يتحمل أي مسؤولية أيضا عما يترتب عليه هذا الإعلان وما يرد في المؤتمر الصحفي من ترتيبات أو قرارات.

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ونشر الإعلان المذكور في وقت سابق من اليوم من قبل تلفزيون I24NEWS الإسرائيلي، ضمن خبر ينص أيضا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المتوقع أن يعقد قريبا لقاء جديدا في أوغندا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان.

المصدر: سونا + I24NEWS