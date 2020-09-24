دمشق تودع رجل الدين الإسلامي نور الدين عتر

شيعت دمشق رجل الدين نور الدين عتر الذي يعد واحدا من بين رجال الدين الإسلامي الأكثر شهرة في بلاده، وقد وصفته وزارة الأوقاف السورية بالإمام العلامة المحدث.

بقي عتر يدرس في الجامعات العربية والإسلامية حتى أيامه الأخيرة، وقد تجاوزت مؤلفاته الخمسين ما بين تحقيق وتأليف، حسب نبذة نشرتها عنه وزارة الأوقاف، وقالت إن أبرزها كتاب: (منهج النقد في علوم الحديث) الذي "اعتبر مرحلة تاريخية جديدة في علم المصطلح بعد مرحلة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني"، إضافة إلى كتاب (إعلام الأنام).

وأكثر مؤلفاته معتمدة مقررات جامعية في عدد من الجامعات، كجامعة دمشق والأزهر وغيرها.

محطات في حياته:

ـ ولد عتر في حلب عام 1937.

ـ حصل على الشهادة الثانوية الشرعية عام 1954 بالمرتبة الأولى.

ـ التحق بجامعة الأزهر في مصر، وحاز الإجازة منها عام 1958 وكان الأول على دفعته.

ـ عام 1964 حاز درجة الدكتوراه من شعبة التفسير والحديث.

ـ عاد إلى سوريا في نفس العام ودرس في المرحلة الثانوية لفترة وجيزة قبل أن يغادر إلى السعودية ليدرّس مادة الحديث النبوي في الجامة الإسلامية منذ 1965.

ـ في 1967 عاد إلى دمشق ليعين مدرسا في كلية الشريعة في جامعة دمشق، ودرَّس مادتي الحديث والتفسير في كليات الآداب في جامعتي دمشق وحلب، كما درّس في العديد من الجامعات العربية والإسلامية لفترات وجيزة.

ـ عمل خبيرا مختصا لتقويم مناهج الدراسات الجامعية الأولى ومناهج مرحلة الدراسات العليا في جامعات متعددة في العالم الإسلامي.

المصدر: وزارة الأوقاف السورية