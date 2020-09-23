 
مباشر

مصر.. السيسي يسمح لـ3 وزراء باستغلال المحاجر والملاحات

أخبار العالم العربي

مصر.. السيسي يسمح لـ3 وزراء باستغلال المحاجر والملاحات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/osi2

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون يسمح بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية والإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستغلال المحاجر والملاحات.

إقرأ المزيد
السيسي يعدل قانون الثروة المعدنية لزيادة الدخل من العملة الأجنبية
السيسي يعدل قانون الثروة المعدنية لزيادة الدخل من العملة الأجنبية

ويسمح القانون للوزراء الثلاثة التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر.

وتعمل مصر على حوكمة منظومة المحاجر، من أجل وقف أية تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة ينجم عن ممارسة النشاط خارج نطاق المحجر المرخص له، أو ممارسته فى مكان غير مرخص له من الأساس، أو من خلال استخراج كميات محجرية تفوق الكميات المبلغ بها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا