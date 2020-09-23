مصر.. السيسي يسمح لـ3 وزراء باستغلال المحاجر والملاحات

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون يسمح بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية والإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستغلال المحاجر والملاحات.

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ويسمح القانون للوزراء الثلاثة التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر.

وتعمل مصر على حوكمة منظومة المحاجر، من أجل وقف أية تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة ينجم عن ممارسة النشاط خارج نطاق المحجر المرخص له، أو ممارسته فى مكان غير مرخص له من الأساس، أو من خلال استخراج كميات محجرية تفوق الكميات المبلغ بها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية