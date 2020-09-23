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بمناسبة اليوم الوطني.. الحرس الوطني السعودي ينشر مقطع فيديو استعراضي لجنوده في الحد الجنوبي

أخبار العالم العربي

بمناسبة اليوم الوطني.. الحرس الوطني السعودي ينشر مقطع فيديو استعراضي لجنوده في الحد الجنوبي
Reuters
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بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر، نشر موقع وزارة الحرس الوطني السعودي على "تويتر" مشاهد استعرضت بطريقة فنية مهمات العسكريين السعوديين المرابطين في الحد الجنوبي.

وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر من كل عام بعيدها الوطني، وهو اليوم الذي حُدد لسريان مفعول مرسوم الملك المؤسس، عبد العزيز آل سعود، الذي قضى بتغيير اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، إلى "المملكة العربية السعودية".

وكان هذا المرسوم الملكي للملك السعودي المؤسس قد صدر في 19 سبتمبر عام 1932، ونص على أن يسري تغيير اسم الدولة يوم 23 سبتمبر من نفس العام.

المصدر: وزارة الحرس الوطني السعودي على تويتر

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