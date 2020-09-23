بمناسبة اليوم الوطني.. الحرس الوطني السعودي ينشر مقطع فيديو استعراضي لجنوده في الحد الجنوبي

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر، نشر موقع وزارة الحرس الوطني السعودي على "تويتر" مشاهد استعرضت بطريقة فنية مهمات العسكريين السعوديين المرابطين في الحد الجنوبي.

وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر من كل عام بعيدها الوطني، وهو اليوم الذي حُدد لسريان مفعول مرسوم الملك المؤسس، عبد العزيز آل سعود، الذي قضى بتغيير اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، إلى "المملكة العربية السعودية".

وكان هذا المرسوم الملكي للملك السعودي المؤسس قد صدر في 19 سبتمبر عام 1932، ونص على أن يسري تغيير اسم الدولة يوم 23 سبتمبر من نفس العام.

#اليوم_الوطني90.. #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة: نستذكر في هذا اليوم المحطات التاريخية والإنجازات العظيمة التي تتوالى تحت راية الوطن الخفاقة في ظل القيادة الحكيمة.#همة_حتى_القمة#واس_عامpic.twitter.com/40BBJfPY58 — واس العام (@SPAregions) September 22, 2020

المصدر: وزارة الحرس الوطني السعودي على تويتر