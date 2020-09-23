بمناسبة اليوم الوطني.. الحرس الوطني السعودي ينشر مقطع فيديو استعراضي لجنوده في الحد الجنوبي
بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر، نشر موقع وزارة الحرس الوطني السعودي على "تويتر" مشاهد استعرضت بطريقة فنية مهمات العسكريين السعوديين المرابطين في الحد الجنوبي.
وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر من كل عام بعيدها الوطني، وهو اليوم الذي حُدد لسريان مفعول مرسوم الملك المؤسس، عبد العزيز آل سعود، الذي قضى بتغيير اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، إلى "المملكة العربية السعودية".
أردنا لك الخير يا موطني— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) September 22, 2020
بعزمٍ أكيدٍ ورأيٍ سديد 🇸🇦#همة_حتى_القمة#اليوم_الوطني_السعودي90pic.twitter.com/GZ9ozwDdN3
وكان هذا المرسوم الملكي للملك السعودي المؤسس قد صدر في 19 سبتمبر عام 1932، ونص على أن يسري تغيير اسم الدولة يوم 23 سبتمبر من نفس العام.
#اليوم_الوطني90.. #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة: نستذكر في هذا اليوم المحطات التاريخية والإنجازات العظيمة التي تتوالى تحت راية الوطن الخفاقة في ظل القيادة الحكيمة.#همة_حتى_القمة#واس_عامpic.twitter.com/40BBJfPY58— واس العام (@SPAregions) September 22, 2020
المصدر: وزارة الحرس الوطني السعودي على تويتر