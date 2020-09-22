مصر تسقط الجنسية عن 22 مواطنا

وافق وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، على تجنيس 44 مواطنا مصريا بجنسية أجنبية، مع عدم احتفاظ 22 منهم بالجنسية المصرية وإسقاطها عنهم.

إقرأ المزيد

ونشر القرار في الجريدة الرسمية موقعا من مساعد وزير الداخلية، والمفوض من الوزير لاتخاذ هذا القرار، كما نشرت الجريدة الرسمية بيانا بأسماء طالبي الحصول على الجنسية المصرية، وعددهم 22 طالبا، كذلك بيان بأسماء الراغبين في التجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وتنوعت طلبات التجنيس بالجنسية الأجنبية ما بين مطالبي التجنيس بالجنسية السودانية وآخرين بالجزائرية والبحرينية والمغربية بجانب طلبات التجنيس بالجنسيات الأوروبية والأسترالية والأمريكية.

المصدر: المصري اليوم