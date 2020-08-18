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مصر تسقط الجنسية عن يوسف الأغا

أخبار العالم العربي

مصر تسقط الجنسية عن يوسف الأغا
Reuters
مصر
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الحكومة بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عثمان إبراهيم عثمان يوسف الأغا من مواليد الإسماعيلية بتاريخ 12 يناير 1970.

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واستند القرار إلى أن "الأغا يقيم إقامة عادية خارج البلاد ومنضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة".

وتشير المصادر الصحفية إلى أن الأغا يعمل مديرا لمجموعة أسياف الدولية القابضة فرع السودان المستوى العلمي، والتي سبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن فرضت عقوبات عليها، لاتهامها بتمويل حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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