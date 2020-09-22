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مراسلنا: معلومات أولية تفيد بأن الانفجار وقع في منزل يستخدم كمخزن للأسلحة بأطراف بلدة عين قانا

مراسلنا: سماع دوى انفجار في بلدة عين قانا جنوبي لبنان لم تعرف أسبابه بعد (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا في لبنان بسماع دوي انفجار في بلدة عين قانا في الجنوب لم تعرف أسبابه بعد، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وأضاف مراسلنا أن الانفجار في منزل عند أطراف بلدة عين قانا جنوبي لبنان وأنباء عن سقوط ضحايا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه تم سماع دوي قوي جدا في أرجاء الجنوب، فيما لم تُعرف بعد أسبابه، وتشهد المنطقة الواقعة ما بين جباع وعين قانا في اقليم التفاح سحبا دخانية مرتفعة.

وتتحدث معلومات أولية نقلا عن مصادر محلية مطلعة أنّ ما حصل هو انفجار بمحطة بنزين واقعة بين عين قانا وكفرفيلا، بحسب لبنان 24.

في المقابل أشار الأمين العام للصليب الأحمر جورج  كتانة في حديث تلفزيوني الى أنّه "تلقينا اتصالا بشأن الانفجار في عين قانا وانطلقت أول سيارة اسعاف متوجّهة الى محطة محروقات في المكان".

يتبع...

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