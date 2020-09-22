مراسلنا: انفجار قوي في بلدة عين قانا جنوب لبنان (فيديوهات)

أفاد مراسلنا بوقوع انفجار قوي في بلدة عين قانا بجنوب لبنان، وسط تأكيدات أمنية بأن الانفجار وقع في منزل يستخدم كمركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب، ولا أنباء عن قتلى أو جرحى.

وبحسب مراسلنا، قالت مصادر أمنية إن الانفجار في عين قانا وقع في منزل يستخدم كمركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب ولا سقوط لضحايا أوجرحى، والأضرار مادية فقط.

من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني قوله، إن انفجار بلدة عين قانا وقع بمخزن أسلحة لـ"حزب الله" وبسبب خطأ فني داخلي.

كما قال مصدر أمني آخر لـ"رويترز" في وقت سابق، إن "حزب الله" فرض طوقا أمنيا حول المنطقة التي وقع بها الانفجار في قرية عين قانا.

إلى ذلك قالت وسائل إعلام محلية، إنه تم سماع دوي قوي جدا في أرجاء الجنوب، فيما لم تُعرف بعد أسبابه، وتشهد المنطقة الواقعة ما بين جباع وعين قانا في اقليم التفاح سحبا دخانية مرتفعة.

وتتحدث معلومات أولية نقلا عن مصادر محلية مطلعة أنّ ما حصل هو انفجار بمحطة بنزين واقعة بين عين قانا وكفرفيلا، بحسب لبنان 24.

في المقابل أشار الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، في حديث تلفزيوني الى أنّه :"تلقينا اتصالا بشأن الانفجار في عين قانا وانطلقت أول سيارة اسعاف متوجّهة الى محطة محروقات في المكان، والمعلومات الأولية تشير الى عدم وجود إصابات".

صور اولية لما يجري في عين قانا جنوب لبنان. يقول السكان انهم سمعوا دوي انفجار قوي. سكان في مغدوشة ومناطق بعيدة ايضا قالوا انهم سمعوا صوتا قويا. التفاصيل غير معروفة حتى الساعة. الصورة تتحدث.. سحب دخان تتصاعد.. وهو مشهد بات يرعب اللبنانيين pic.twitter.com/K2ohArNdiU — Salman Andary (@salmanonline) September 22, 2020

A new video for the #Explosion in the south of #Lebanon



Still reasons are not clear why it happened and what are the factors. Local Citizens reported it was a big blast and their houses shaked during the explosion. #BreakingNews#عين_قانا#جنوب#لبنانpic.twitter.com/Myg8aERVLr — D® Phil (@philabouzeid) September 22, 2020

🚨🇱🇧

دوي انفجار قوي منذ قليل قرب بلدة عين قانا جنوب لبنان مع تصاعد لسحب الدخان. pic.twitter.com/m3NuBYCzod — SAM (@SAMSyria0) September 22, 2020

المصدر: وكالات، RT