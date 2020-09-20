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الأردن.. توقيف مرشح للانتخابات بعد وعود مالية عبر "فيسبوك"

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الأردن.. توقيف مرشح للانتخابات بعد وعود مالية عبر
menafn.com
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أوقف المدعي العام المعين للنظر بقضايا الانتخاب في إقليم الشمال في الأردن، القاضي خلدون الحسين، أحد المرشحين للانتخابات النيابية في إربد لمدة 14 يوما على ذمة التحقيق.

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ووجه المدعي العام للمرشح تهمة نشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم تعهدات مالية لإقامة مشاريع من شأنها أن تؤثر على إرادة الناخبين، خلافا لأحكام المادة 59 من قانون الانتخاب.

ووفق ما نقل موقع "عمون" عن مصادر، فإن المرشح كان قد نشر عبر صفحته على "فيسبوك" تعهدات بإقامة مدينة ترفيهية متكاملة مجانية للمواطنين في إربد بقيمة مليون دينار، وذلك على نفقته الخاصة، كما تعهد بدعم المراكز الرياضية، وقد تم توقيف المرشح عقب بلاغ من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال ثبوت تلك التهمة فإن عقوبتها وفقا للقانون هي الأشغال المؤقتة من 3 سنوات إلى 7 سنوات.

المصدر: عمون

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