بعد التطبيع.. عباس يلتقي السفير الفلسطيني لدى البحرين

استقبل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء أمس السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، سفير دولة فلسطين لدى البحرين، خالد عارف، وذلك في اطار الاستدعاء للتشاور.

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وأطلع السفير عارف، الرئيس الفلسطيني على آخر المستجدات والتطورات، فيما وجه عباس تعليماته للسفير بالمتابعة.

وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أعلن في الحادي عشر من سبتمبر الجاري "الاستدعاء الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين، للتشاور ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين بالتطبيع مع دولة الاحتلال".

وكانت البحرين وقعت في البيت الأبيض على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف انضمام البحرين إلى الإمارات بمسار التطبيع مع إسرائيل بـ"الاختراق الدبلوماسي".

المصدر: RT