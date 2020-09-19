السعودية: إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة جنوب المملكة أطلقها الحوثيون

أعلنت السعودية، مساء اليوم السبت، عن إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة في منطقة جازان جنوب المملكة أطلقها الحوثيون من اليمن.

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وأفاد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، في بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية، بتلقي بلاغ "عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث" بالمنطقة.

وذكر الغامدي أن الهجوم "نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا".

وأضاف أن المصابين "تم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة"، وأشار إلى أنه "تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

وكثفت قوات الحوثيين منذ الصيف هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة والقذائف على مواقع داخل السعودية التي تتهم جماعة "أنصار الله" باستهداف المدنيين في المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: "واس" + وكالات