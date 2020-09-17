الحوثيون يعلنون إصابة "هدف عسكري مهم" جنوب السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها استهدفت اليوم الخميس موقعا عسكريا في مطار أبها الدولي جنوب السعودية بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أن هجومها "أصاب هدفه بدقة".

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وصرح المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر بيان نشره في "تويتر": "سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع صماد 3 استهدفت هدفا عسكريا مهما وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف سريع: "يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي لتحالف العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا العزيز والعظيم".

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب السعودية قرب الحدود مع اليمن.

وكثفت قوات الحوثيين منذ الصيف هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة على مواقع داخل السعودية التي تتهم "أنصار الله" باستهداف المدنيين في المملكة ونفذ في الأيام الماضية سلسلة غارات جوية على مواقع قوات الجماعة بما في ذلك في العاصمة اليمنية صنعاء.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: RT