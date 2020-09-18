لبنان.. شركة خاضعة لعقوبات أمريكية تتهم واشنطن بخنق اقتصاد البلاد

قالت شركة استشارات مقرها في لبنان تخضع لعقوبات واشنطن اليوم الجمعة إنها "تستغرب" التحرك الأمريكي واتهمت الولايات المتحدة بالسعي لخنق الاقتصاد اللبناني.

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وقالت آرش كونسلتينغ وهي إحدى شركتين مدرجتين على القائمة السوداء من جانب وزارة الخزانة "تستغرب الشركة قيام الإدارة الأمريكية باتهام الشركة بالفساد وتأمين إثراء لبعض الأفراد على حساب الشعب اللبناني".

وألقى البيان باللوم على "سياسة العقوبات والحصار" التي تفرضها واشنطن في "الأوضاع الاقتصادية المتراجعة" للبنان.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات على مسؤول من جماعة حزب الله وشركتين في لبنان الذي تعاني من أزمة اقتصادية.

وتستند الإجراءات إلى عقوبات فرضتها الولايات المتحدة هذا الشهر على وزيرين سابقين في الحكومة اللبنانية اتهمتهما بتمكين حزب الله.

ويعاني اقتصاد لبنان بسبب الديون وذلك بفعل الحرب الأهلية، وأصاب الشلل بنوك البلاد، ما أدى إلى انهيار العملة.

وزادت المعاناة بفعل انفجار ضخم هز بيروت في أغسطس وأسفر عن مقتل نحو 200 وإصابة الآلاف وتسبب في أضرار مادية تقدر بمليارات الدولارات.

المصدر: رويترز