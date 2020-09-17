الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف أطرافا مرتبطة بـ"حزب الله"

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على أطراف مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني تستهدف شركتين وشخصية واحدة.

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وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، بأنها فرضت عقوبات على شركتي "Arch Consulting" و"Meamar Construction" اللبنانيتين، قائلة إنهما تحت إدارة أو سيطرة "حزب الله".

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة عقوباتها المواطن اللبناني، سلطان خليفة أسعد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله".

وتشمل العقوبات الأمريكية تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة ومنع مواطني وشركات البلاد إجراء أي عمل معهما.

ويأتي هذا التطور في تصعيد جديد للإجراءات الأمريكية المناهضة للجماعة المدعومة من إيران بعد انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي توقعته بعض التقارير الإعلامية متحدثة عن سعي الولايات المتحدة إلى تكثيف الضغوط على "حسب الله" في ظل كارثة 4 أغسطس.

المصدر: RT