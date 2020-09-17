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مسؤول أمريكي كبير: واشنطن تأمل في المضي قدما بإعلان قطر حليفا رئيسيا خارج حلف الناتو

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مسؤول أمريكي كبير: واشنطن تأمل في المضي قدما بإعلان قطر حليفا رئيسيا خارج حلف الناتو
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مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي تيموثي لاندركينغ
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نقلت وكالة "رويترز" عن مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي، تيموثي لاندركينغ، قوله إن واشنطن تأمل في المضي قدما بإعلان قطر حليفا رئيسيا غير عضو في حلف الأطلسي.

وقال في حديثه مع الصحفيين اليوم الخميس: "سوف نمضي قدما، نأمل ذلك، بشأن إعلان قطر حليفا رئيسيا خارج حلف الناتو"، وهي مكانة تسمح للدول بالاستفادة من مزايا في مجال التجارة العسكرية والتنسيق الأمني.

المصدر: "رويترز"

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