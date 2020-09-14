وزير أمريكي: قطر استثمرت أكثر من 30 مليار دولار في الشركات الأمريكية

كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشن، أن قطر استثمرت أكثر من 30 مليار دولار في الشركات الأمريكية، لافتا إلى أن التعاون بين الدوحة وواشنطن أكثر اتحادا من أي وقت مضى.

وقال منوتشن، في كلمة خلال افتتاح جلسات الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري بالدوحة اليوم الاثنين، إن "قطر استثمرت 3 استثمارات عابرة في الولايات المتحدة بقيمة 3 مليارات دولار، واستثمرت أكثر من 30 مليار دولار في الشركات الأمريكية"​​​.

وأضاف الوزير، أن "الولايات المتحدة وقطر أكثر اتحادا من أي وقت مضى وسوف نقاتل الإرهاب وموارده في العالم".

من جهته كشف وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، أن التعاون بين واشنطن والدوحة في مجال الدفاع تطور كثيرا منذ 2018.

وأشار إلى أن بلاده تستهدف تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في مجالات أخرى منها النفط والغاز والملاحة.

وقال إن "التعاون في مجال الدفاع مع الولايات المتحدة تطور كثيرا منذ 2018، وتستهدف قطر تنويع مجالات التعاون مثل تعزيز التعاون في مجال الملاحة والنفط والغاز"​​​.

وأضاف "اليوم نعزز الشراكة لدعم النمو بكلا بلدينا.. والعلاقات بين بلدينا لا يحددها حجم التجارة".

وانطلق اليوم في الدوحة الحوار الاستراتيجي القطري - الأمريكي، وذلك في إطار العلاقات المميزة بين الدولتين على كافة المستويات ويهدف الحوار لتعزيز العلاقات بين البلدين.

المصدر: "سبوتنيك"