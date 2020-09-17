اليمن.. اشتداد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في مأرب

تجددت المعارك اليوم الخميس بين الجيش التابع للحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيون)، في محافظة مأرب وسط البلاد.

وقالت مصادر أمنية محلية، إن "معارك عنيفة اندلعت صباح اليوم الخميس بين قوات الشرعية التابعة للحكومة وعناصر من جماعة الحوثي، إثر محاولة تسلل حوثية في جبهة المخدرة، أسفرت عن مقتل وأسر عدد من مسلحي الحوثي".

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش اليمني تمكنت من اغتنام عربتين مدرعتين أثناء المواجهات في المخدرة.

فيما أفاد مصدر عسكري بالقوات اليمنية الحكومية بأن قوات الجيش ومسندة بقبائل مراد تمكنت من صد محاولة تسلل حوثية أخرى جنوب غرب منطقة نجد المجمعة بمديرية رحبه، "وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة".

وأشار إلى أن شخصين من القوات الحكومية قتلا خلال المعارك، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لأسرى وقتلى قالوا إنهم سقطوا خلال معارك اليوم.

وأشار المصدر العسكري إلى أن جماعة الحوثي تشن أكثر من هجوم خلال اليوم الواحد في محاولة إحراز أي تقدم باتجاه مديرية جبل مراد، "إلا أنها فشلت حتى الآن في تحقيق ذلك".

إلى ذلك، أصيب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في مديرية جبل مراد الشيخ ناصر علي مجيديع إصابة طفيفة، أثناء معارك اليوم ضد الحوثيين، بحسب مصدر من القبائل.

في غضون ذلك، قالت قوات الجيش إنها نفذت كميناً محكماً لعناصر "أنصار الله" على أطراف مديرية ماهلية جنوب مأرب، تزامناً مع غارات جوية محكمة نفذتها مقاتلات التحالف العربي.

ونقل موقع "سبتمبر-نت" عن قائد اللواء 159 مشاة العميد سيف الشدادي قوله، إن "الجيش والمقاومة نفّذوا صباح أمس، كميناً محكماً وناجحاً لمجاميع تابعة لجماعة الحوثي، أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وأضاف العميد الشدادي أن "أفراد الجيش تمكنوا من السيطرة على مواقع عسكرية استراتيجية كانت تتمركز فيها مجاميع حوثية، فيما استهدف طيران التحالف العربي بعدة غارات تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى ذات الجبهة، وأسفرت عن تدمير 8 أطقم قتالية".

المصدر: وكالات