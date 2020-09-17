مصر تحسم الجدل المثار حول شق طريقين عبر الأهرامات

ردت وزارة الآثار المصرية على الجدل المثار حول إنشاء طريقين سريعين عبر هضبة الأهرامات قرب القاهرة، لإحياء مشروع بقي معلقا منذ تسعينات القرن الماضي، بعد غضب دولي.

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وقالت الوزارة في بيان لها: "ردا على ما تم تداوله حول إنشاء طريقين بمنطقة هضبة الأهرامات الأثرية، أكد السيد أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، أنه لا توجد أعمال حفر وإنشاء طرق داخل هضبة الأهرامات الأثرية على الإطلاق، وأن مشروع تطوير هضبة الأهرامات قد انتهى منذ عام 2019، وسيتم افتتاحه بداية عام 2021".

وأشار إلى أنه طبقا لمشروع التطوير سيتم تخصيص سيارات كهربائية صديقة للبيئة لنقل الزائرين، حيث سيمنع دخول الحافلات السياحية في المنطقة الأثرية للمحافظة على البيئة العامة والآثار، ولن يسمح المجلس الأعلى للآثار بأية إنشاءات تضر أو تتعدى على الآثار.



وأكد محي الدين أن "أي خبر يتداول عن شق طرق داخل منطقة الأهرامات الأثرية هو عار تماما من الصحة، فلا توجد أية أعمال تتم داخل المنطقة الأثرية، وأية أعمال تتم خارج المنطقة الأثرية هي أعمال تمهيدية فقط".

وتابع: "أما الطريق الآخر المشار إليه في الصور المنشورة والذي يتضمن وجود أشجار، فهو في أراضي أهالي خارج المنطقة الأثرية والأعمال به تمت تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار".

المصدر: RT