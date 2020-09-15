مصر.. انتقادات لشق طريقين قرب الأهرامات لإحياء مشروع ظل معلقا منذ التسعينات

تعتزم السلطات المصرية شق طريقين سريعين عبر هضبة الأهرامات قرب القاهرة، لإحياء مشروع بقي معلقا منذ التسعينات بعد غضب دولي.

والطريقان جزء من خطة للنهوض بالبنية التحتية في أنحاء مصر يقودها الجيش ويدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق مشروع عاصمة جديدة لتخفيف الضغط السكاني عن القاهرة المكتظة.



ويمر الطريق الشمالي عبر الصحراء على بعد 2.5 كيلومتر جنوب الأهرامات، بينما يمر الطريق الجنوبي بين هرم سقارة المدرج، أحد أقدم أهرامات سقارة، ومنطقة دهشور التي تضم هرم سنفرو المائل والهرم الأحمر ويتسع كل من الطريقين لنحو ثماني حارات مرورية.

وتؤكد السلطات أنها ستشق الطريقين بحرص، وأنهما سيحسنان خطوط النقل ويصلان المناطق العمرانية الجديدة ويتجاوزان الزحام المروري للقاهرة.







المصدر: رويترز





