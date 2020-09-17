الحكومة الأردنية تصدر أمر الدفاع (16)

اصدر رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الخميس، أمر الدفاع رقم 16، استكمالا للإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة: "القرار يأتي لمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الحالي".

ونص أمر الدفاع رقم (16)، على "منع اقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية والتجمعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على 20 شخصا، وكذلك منع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى".

وألزم القرار الأشخاص المتواجدين أو المشاركين في أي من التجمعات التي نص عليها أمر الدفاع بـ"التقيد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، تحت طائلة ايقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم 11".

كما نص القرار على "إلزام الأشخاص الذين يفرض عليهم الحجر الصحي الذاتي، أو العزل المنزلي، في حال تم تطبيقهما، بالتقيد بالتدابير والإجراءات المفروضة من الجهات الرسمية".

وشمل القرار، أيضا "إلزام المنشآت بعدم السماح بأي تجمع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به".

وتوعد القرار بمعاقبة المخالفين بـ"الحبس من 3 أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معا".

المصدر: "وكالات أردنية"