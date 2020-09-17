 
مباشر
عاجل
لبنان.. رئيس الحكومة المكلف يعلن تريثه في تشكيل الحكومة بعد لقائه الرئيس عون

الحكومة الأردنية تصدر أمر الدفاع (16)

أخبار العالم العربي

الحكومة الأردنية تصدر أمر الدفاع (16)
Reuters Muhammad Hamed
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/or8v

اصدر رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الخميس، أمر الدفاع رقم 16، استكمالا للإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة: "القرار يأتي لمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الحالي".

ونص أمر الدفاع رقم (16)، على "منع اقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية والتجمعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على 20 شخصا، وكذلك منع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى".

وألزم القرار الأشخاص المتواجدين أو المشاركين في أي من التجمعات التي نص عليها أمر الدفاع بـ"التقيد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، تحت طائلة ايقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم 11".

كما نص القرار على "إلزام الأشخاص الذين يفرض عليهم الحجر الصحي الذاتي، أو العزل المنزلي، في حال تم تطبيقهما، بالتقيد بالتدابير والإجراءات المفروضة من الجهات الرسمية".

وشمل القرار، أيضا "إلزام المنشآت بعدم السماح بأي تجمع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به".

وتوعد القرار بمعاقبة المخالفين بـ"الحبس من 3 أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معا".

المصدر: "وكالات أردنية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا