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الأردن: فعلنا أمر الدفاع 11 قبل ظهور الحالات الجديدة من كورونا

أخبار العالم العربي

الأردن: فعلنا أمر الدفاع 11 قبل ظهور الحالات الجديدة من كورونا
Reuters Muhammad Hamed
العاصمة الأردنية عمان - أرشيف
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أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر اليوم الخميس، أن تطبيق أمر الدفاع 11، بدأ قبل ظهور الحالات الأخيرة بفيروس كورونا.

وقال بإيجاز صحفي: "التوجه لتفعيل أمر الدفاع جاء بعد ما لاحظناه، من استهتار من المواطنين في تطبيق إجراءات السلامة العامة".

وأضاف: "هناك عدة دول كانت مغلقة والحالات مسيطر عليها، وأصبحت الحالات بالمئات نتيجة مرور أحد الأشخاص المصابين، وهذه طبيعة الفيروس".

واعتبر جابر، أن "السيطرة على الفيروس تأتي بالتزام بالتعليمات".

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة: "قبل فرض العقوبات نراهن على وعي المواطن، والعقوبات لا تحدث فرقا، ولكن هي تردع من يتحدى القانون".

وأصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أمس الأربعاء، تعميما على جميع المؤسسات الرسمية بتنفيذ أمر "الدفاع 11".

ويأتي التعميم نظرا لتطورات الحالة الوبائية، وتنفيذا لأمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020، الذي حدد وزير الصحة موعد سريانه اعتبارا من يوم السبت 15 أغسطس.

المصدر: "خبرني"

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