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المخابرات المصرية تعلن تحرير عدد من المواطنين المختطفين في ليبيا

أخبار العالم العربي

المخابرات المصرية تعلن تحرير عدد من المواطنين المختطفين في ليبيا
Reuters
مصر
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أعلنت المخابرات العامة المصرية تحرير عدد من المواطنين المصريين الذين سبق وتم اختطافهم في الأراضي الليبية.

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مصدر لـRT: المخابرات المصرية لعبت دورا كبيرا في تحرير المصريين المختطفين في ليبيا
مصدر لـRT: المخابرات المصرية لعبت دورا كبيرا في تحرير المصريين المختطفين في ليبيا

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية قالت المخابرات المصرية في بيان لها: "في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين في ليبيا، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، تمكنت الأجهزة المعنية في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم، وإعادتهم للبلاد".

وكانت المخابرات المصرية قد تمكنت في الأونة الأخيرة من تحرير عدد كبير من المصريين المختطفين في ليبيا، أخرهم تحرير المصريين الذين تم اختطافهم في مدينة ترهونة الليبية، وعودتهم بسرعة إلى البلاد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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