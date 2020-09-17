مصر تصنع محليا أول سلاح بحري من نوعه للجيش المصري (صورة)

أعلنت شركة ترسانة الإسكندرية البحرية المصرية رسميا عن بدء تنفيذ عقد البناء المحلي لأول فرقاطة مصرية من فئة MEKO A200EN العام القادم.

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وأوضحت الشركة في بيان لها على موقعها الرسمي أن إزاحة الفرقاطة التي تم التعاقد عليها تبلغ 3400 طن، وطولها 118 مترا، وعرضها 14.8 متر، وذات غاطس 4.3 متر، وأقصى سرعة لها 32 عقدة.

ونوهت بأنه سيتم البناء بالتعاون مع شركة TKMS الألمانية لبناء السفن، حيث ينص العقد الموقع بين الجانبين على حصول القوات البحرية المصرية على (4) فرقاطات من الفئة المذكورة، واحدة منها سيتم بنائها محليا.

تزود الفرقاطة برادار رئيسي من طراز Sea Giraffe سويدي الصنع، يستطيع تتبع أكثر من 200 هدف جوي و400 هدف سطحي في وقت واحد.

وتستطيع الفرقاطة أيضا أن تحمل على متنها مروحيتين لمهام مكافحة الغواصات، وتمتلك القدرة كذلك على حمل طائرات مسيرة دون طيار صغيرة، لمهام الاستطلاع والمراقبة، وكذلك القدرة على حمل قاربين خفيفين لمهام القوات الخاصة.

المصدر: RT