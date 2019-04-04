أعلنت جريدة "بيلد" الألمانية، أن لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني، وافقت أمس الأربعاء، على توفير ضمانات الائتمان لتصدير 6 فرقاطات لصالح القوات البحرية المصرية بقيمة 2.3 مليار يورو.

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وطبقا لمعلومات الجريدة، فإن العقد المبرم مع البحرية المصرية والمدعوم من الحكومة الألمانية الفيدرالية يشتمل على 6 فرقاطات، منها 3 من طراز " MEKO-A200 " من شركة " تيسين كروب للأنظمة البحرية ThyssenKrupp Marine Systems TKMS ".

وأضافت الجريدة أن طول الفرقاطة الواحدة يقدر بحوالي 120 مترا، إلى جانب اشتمال العقد على التسليح لهذه الفرقاطات الذي يتألف من الصواريخ الموجهة والطوربيدات، بالإضافة إلى كونها شبحية، أي أن العدو لا يستطيع اكتشافها عبر الرادارات.

وتعد الفرقاطة المذكورة MEKO-A200 فرقاطة ألمانية متعددة المهام متوسطة الإزاحة، وكثيفة التسليح، تبلغ إزاحتها القصوى 3700 طن، والسرعة القصوى باستخدام كامل منظومة الدفع 54 كيلومترا في الساعة، والمدى 13.3 ألف كيلومتر على سرعة 29.6 كيلومتر/ساعة، والطاقم من 100:120، بمن فيهم طاقم المروحية العاملة على متنها، ويمكنها استيعاب 50 فردا من أفراد القوات الخاصة، كما تستطيع البقاء 28 يوما في البحر قبل العودة للتزود بالوقود والمؤن.

تزود الفرقاطة برادار رئيسي من طراز Sea Giraffe سويدي الصنع، يستطيع تتبع أكثر من 200 هدف جوي و400 هدف سطحي في وقت واحد.

وتستطيع الفرقاطة أيضا أن تحمل على متنها مروحيتين لمهام مكافحة الغواصات، وتمتلك القدرة كذلك على حمل طائرات مسيرة دون طيار صغيرة لمهام الاستطلاع والمراقبة، وكذلك القدرة على حمل قاربين خفيفين لمهام القوات الخاصة.

المصدر: RT