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السعودية إلين سليمان تثير الجدل على مواقع التواصل بتصرفها أثناء سماع القرآن

أخبار العالم العربي

السعودية إلين سليمان تثير الجدل على مواقع التواصل بتصرفها أثناء سماع القرآن
instagram.com/eleen_su
إلين سليمان
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أثارت المدونة والفاشينيستا السعودية الشهيرة إلين سليمان موجة جدل عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت فيديو وهي تضع المكياج على وجهها أثناء سماعها القرآن.

وظهرت سليمان البالغة 25 عاما والمقيمة في دبي، في فيديو نشرته عبر "سناب شات"، وهي تضع المكياج أثناء استماعها سورة البقرة، على عكس نجوم مواقع التواصل الآخرين الذين عادة ما يضعون المكياج على أنغام موسيقى بوب عربية أو أجنبية.

ورأى بعض المعلقين على الفيديو أنها لحظة خشوع، فيما اعتبر البعض الآخر تصرف سليمان غريبا وأنها تستهزئ بالقرآن.

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المصدر: وكالات

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