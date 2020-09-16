 
مباشر

تركيا تعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن الهدنة والحل السياسي في ليبيا

أخبار العالم العربي

تركيا تعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن الهدنة والحل السياسي في ليبيا
Reuters TURKISH FOREIGN MINISTRY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/or2i

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن اقتراب المسؤولين الأتراك والروس من اتفاق حول معايير وقف إطلاق النار والعملية السياسية في ليبيا.

إقرأ المزيد
روسيا: الأطراف الخارجية والداخلية في ليبيا أدركت أنه لا حل عسكريا للأزمة
روسيا: الأطراف الخارجية والداخلية في ليبيا أدركت أنه لا حل عسكريا للأزمة

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت عن إجراء جولة جديدة من المشاورات حول ليبيا بين روسيا وتركيا في أنقرة يومي 15 و16 سبتمبر، وذلك بعد جولة يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر في موسكو، وأخرى يومي 21 و22 يوليو الماضي في أنقرة.

وترأس الوفد الروسي إلى المشاورات نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، فيما ضم الوفدان الروسي والتركي مسؤولين من الخارجية والدفاع وبعض الأجهزة الأخرى.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا