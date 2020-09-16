تركيا تعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن الهدنة والحل السياسي في ليبيا
Reuters TURKISH FOREIGN MINISTRY
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن اقتراب المسؤولين الأتراك والروس من اتفاق حول معايير وقف إطلاق النار والعملية السياسية في ليبيا.
وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت عن إجراء جولة جديدة من المشاورات حول ليبيا بين روسيا وتركيا في أنقرة يومي 15 و16 سبتمبر، وذلك بعد جولة يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر في موسكو، وأخرى يومي 21 و22 يوليو الماضي في أنقرة.
وترأس الوفد الروسي إلى المشاورات نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، فيما ضم الوفدان الروسي والتركي مسؤولين من الخارجية والدفاع وبعض الأجهزة الأخرى.
المصدر: رويترز