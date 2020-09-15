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ترامب: أجريت مباحثات مع العاهل السعودي وولي عهده وهما منفتحان على السلام

أخبار العالم العربي

ترامب: أجريت مباحثات مع العاهل السعودي وولي عهده وهما منفتحان على السلام
Reuters Jonathan Ernst
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيف
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، و"أنهما منفتحان على السلام وسينضمان إليه".

ويستضيف الرئيس الأمريكي ترامب، وفودا من كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض للتوقيع على اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدان الثلاث مع بعضها، حيث أعلنت دبي والمنامة تباعا توصلهما إلى اتفاق للسلام معتل أبيب برعاية أمريكية.

 المصدر: "وكالات"

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