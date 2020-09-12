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أول طائرة مساعدات عراقية إلى السودان

أخبار العالم العربي

أول طائرة مساعدات عراقية إلى السودان
Reuters EL TAYEB SIDDIG
فيضانات السودان
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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، انطلاق أول طائرة عراقية تحمل مساعدات طبية إلى الشعب السوداني.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد: "بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، نقلت الشحنة التي رافقها وفد رسمي بطائرة القوة الجوية العراقية (c130) عبر قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، وهي عبارة عن 12 طنا من المواد الطبية".

وأضاف، أن "الرحلات الجوية والبحرية ستستمر تباعا لنقل بقية المواد الإغاثية المقرر إرسالها بحسب التوجيه".

 

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية + RT

 

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