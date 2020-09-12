"أسوشيتد برس": توقيف صحفي مصري نقل وقائع مقتل شاب داخل قسم شرطة

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن السلطات المصرية أوقفت الصحفي إسلام الكلحي الذي غطى حادث مقتل أحد الشبان داخل قسم للشرطة.

ووفقا للوكالة، فقد اعتقل الكلحي، وهو عضو في جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين المصرية يوم الأربعاء، أثناء تأدية مهام عمله بتغطية وقائع حادث مقتل أحد الشبان داخل قسم شرطة المنيب بالجيزة، بناء على تكليف من إدارة تحرير موقع "درب" الإخباري.

ووجهت للكلحي تهمة "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام".

المصدر: "أسوشيتد برس"