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لجنة الأوبئة الأردنية: دخلنا مرحلة الانتشار المجتمعي للوباء

أخبار العالم العربي

لجنة الأوبئة الأردنية: دخلنا مرحلة الانتشار المجتمعي للوباء
AFP
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أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة نذير عبيدات، أن القفزة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسلجة اليوم الجمعة تؤكد دخول البلاد مرحلة الانتشار المجتمعي للوباء.

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وأكد عبيدات أن هذه الزيادة الحادة في الإصابات تمثل منعرجا وتطورا جديدا في ما يتعلق بالوضع الوبائي في الأردن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها متوقعة ولم تكن مفاجئة.

وأعرب عن أمله في أن يتم واحتواء الفيروس والتعامل مع الوضع الوبائي بإجراءات معينة.

وسجل الأردن اليوم 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 197 محلية، في حصيلة يومية قياسية منذ بدء تفشي المرض.

المصدر: قناة "المملكة"

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