ارتفاع غير مسبوق لإصابات كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة، تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا 197 منها محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2945.

كما سجلت السلطات 103 حالات شفاء جديدة، مشيرة إلى إجراء 18007 فحوص مخبرية لتشخيص الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت منذ بدء الوباء 959025.

ودعت الوزارة الجميع "في ظل ارتفاع عدد الإصابات المحلية بشكل غير مسبوق"، إلى اتباع معايير السلامة والوقاية وارتداء الكمامات وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا.

وأمس الخميس، أعلن الأردن عن 80 إصابة جديدة بالفيروس 79 منها محلية.

وقبل ذلك بيوم، كانت الإصابات عند 78 حالة، منها 77 محلية.

واستقر عدد الوفيات جراء الفيروس في الأردن عند 20 حالة، بعد تسجيل حالة واحدة جديدة الخميس.

المصدر: RT