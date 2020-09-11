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السودان.. انفجار ضخم يهز معسكرا للجيش شمالي الخرطوم

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السودان.. انفجار ضخم يهز معسكرا للجيش شمالي الخرطوم
Reuters UMIT BEKTA
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أفادت وسائل إعلام سودانية نقلا عن شهود عيان، باندلاع حريق بمعسكر "الذخيرة" التابع للجيش السوداني شمالي العاصمة الخرطوم أمس الخميس.

ويضم المعسكر الذي اندلع فيه الحريق مخازن لأسلحة متنوعة وذخائر تتبع للجيش السوداني.

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وحسب شهود عيان فإن الحريق أعقبه انفجار ضخم وتطاير شظايا الذخائر والصواريخ.

ومن المرجح أن يكون سبب الحريق صاعقة رعدية ناتجة عن أمطار غزيرة هطلت على المنطقة.

ويقع معسكر "الذخيرة" قرب ضاحية الكدرو شمالي الخرطوم.

المصدر: الراكوبة نيوز

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