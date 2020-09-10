سوريا.. 4 وفيات و65 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سوريا إلى 147، بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات، و65 إصابة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 3416، بينها 797 حالة شفاء، 17 منها سجلت اليوم.

وحسب بيانات الوزارة فإن حلب كانت الأعلى في توزع الإصابات حيث تم تسجيل 24 إصابة فيها، تلتها دمشق بـ19 إصابة، والسويداء بـ9، وحمص بـ7، وريف بـ4، وحماة بإصابتين.

أما حالات الوفاة الأربع فتوزعت على أربع محافظات، هي دمشق، واللاذقية، وحمص، وحلب.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 3 وفيات و62 إصابة في سوريا تركز معظمها في حلب التي سجلت 31 إصابة جديدة.

المصدر: RT