مصر.. بلاغ اتهام ضد ضحية الاغتصاب الجماعي في فندق "فيرمونت"

تقدم المحامي المصري محمد السيد ببلاغ إلى جهات التحقيق، اتهم فيه ضحية الاغتصاب الجماعي في قضية "فيرمونت" بتعاطي المخدرات والتحريض على الفسق والفجور.

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وقال المحامي في بلاغه إن هذه القضية أصبحت وسيلة لنشر الرذيلة والتحريض عليها والاعتداء على الثوابت والتقاليد المجتمعية.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة الداخلية المصرية عملية تسلم 3 متهمين في قضية فيرمونت، ألقي القبض عليهم في لبنان، حسبما أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية القبض على المتهمين بناء على كتاب من الإنتربول، للاشتباه بضلوعهم في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة منذ 5 سنوات".

وتحدثت مصادر عن أن عملية ملاحقة المتهمين الهاربين مستمرة، وعلى رأسهم طليق ابنة نهى العمروسي الهارب في لندن، بعدما أدانته جهات التحقيق بالضلوع في الجريمة وهروبه مع آخرين خارج البلاد، قبل أن تتقدم الفتاة التي تعرضت للاغتصاب ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، وتجري أيضا الملاحقة القضائية لنجل رجل أعمال شهير يرجح أنه هرب إلى إحدى الدول الأوروبية، ونجل رياضي شهير هرب إلى أمريكا.

المصدر: الوطن