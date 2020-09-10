السيسي يصدر قرارا بتخصيص قطع أراض للجيش المصري

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضي بمساحات مختلفة في ناحية محافظة الجيزة لصالح القوات المسلحة الصرية.

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كما أصدر الرئيس المصري قرارا بإعادة تخصيص مساحة 1050 مترا مربعا ناحية محافظة القليوبية لاستخدامها في إنشاء مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

وقرر السيسي إعادة تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدون مقابل، لاستخدامها في إقامة قسمي شرطة بقنا وبورسعيد، وإعادة تخصيص مساحة أرض ناحية محافظة الإسكندرية لصالح القوات المسلحة المصرية وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وقرر أيضا إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم لصالح وزارة الإنتاج الحربي، وذلك لاستخدامها في إقامة ميادين الرماية المركزية.

المصدر: مصراوي