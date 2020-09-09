مصر تعلن عن فقدانها عددا كبيرا من الأراضي من الثمانينيات وحتى الآن

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى، أن مصر فقدت 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية من الثمانينيات وحتى الآن.

إقرأ المزيد

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي حول التصالح على مخالفات البناء في مصر أن "حجم الانتشار العشوائي وغير المخطط يمثل ضغطا كبيرا على الدولة"، موضحا أنه "حتى الآن التعديات تجاوزت الـ400 ألف فدان، وفقدنا 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية من الثمانينات وحتى الآن".

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، أن البناء العشوائى سبب نزيفا لموارد الدولة، وهو ما تطلب وجود وقفة حاسمة لهذا الموضوع، موضحا أنه اعتبارا من منتصف الثمانينات وحتى 2015 مثل البناء العشوائي 80% وهو ما أدى إلى حجم هائل من المشاكل والتحديات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية