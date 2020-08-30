تعيين لواء في الجيش المصري برتبة وزير في الحكومة

عين رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اللواء أركان حرب في القوات المسلحة، شريف سيف الدين، مستشارا له لمكافحة الفساد.

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة المصرية، في بيان مقتضب، اليوم الأحد، بأن مدبولي أصدر قرارا بتعيين سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير.

وشغل سيف الدين منصب رئيس هيئة الرقابة السابق، وهو من مواليد 1963 تخرج من الكلية الحربية عام 1985 وتدرج في المناصب المختلفة بالقوات المسلحة، حيث يتمتع، حسب الإعلام المصري، بخبرات متنوعة نتيجة تأهيله العلمي وعمله بالوحدات القتالية والإدارية والمالية والتكنولوجية والتخطيط والتفتيش.

كما شغل المسؤول قائدا لقوات حفظ السلام المصرية في جنوب السودان وملحقا لوزارة الدفاع في ألمانيا ثم قائدا للمنطقة الجنوبية العسكرية فمديرا لإدارة المشاة.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية