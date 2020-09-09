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الجزائر ترفض توريد السلاح إلى ليبيا

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الجزائر ترفض توريد السلاح إلى ليبيا
Reuters
وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم
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قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن بلاده ترفض توريد السلاح إلى ليبيا، مؤكدا أن الحوار بين الأطراف الليبية هو الحل الوحيد للأزمة.

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وأضاف بوقادوم، أمس الثلاثاء، خلال حوار له على قناة "فرانس 24"، أن "مستقبل وأمن ليبيا أمر مهم جدا بالنسبة للجزائر".

كما ذكر بمخرجات مؤتمر برلين، الذي شدد على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وكشف الوزير الجزائري عن سعي بلاده وشقيقتها تونس، لاستضافة حوار بين فرقاء الأزمة الليبية، مشيرا إلى ضرورة "إشراك دول الجوار، وعلى رأسها مصر، والدول المحيطة بالجنوب الليبي، فضلا عن إيطاليا ومالطا واليونان".

المصدر: فرانس 24

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