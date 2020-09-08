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المشاركون في المشاورات الليبية بالمغرب يتفقون على "إنهاء انقسام المؤسسات"

أخبار العالم العربي

المشاركون في المشاورات الليبية بالمغرب يتفقون على
Reuters
صورة أرشيفية
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أكد المشاركون في المشاورات الليبية الجارية في المغرب، اليوم الثلاثاء، توصلهم لتفاهمات حول إنهاء انقسام المؤسسات الليبية.

وقال الوفدان في إيجاز صحفي إن الاجتماعات "حققت تفاهمات تضمنت وضع معايير واضحة للحد من الفساد والانقسام المؤسساتي".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد خليفة نجم أن المشاورات "تسير بشكل إيجابي وبناء، وتم تحقيق تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".

وطغت أجواء التفاؤل خلال اليومين الماضيين من المشاورات، ويعد هذا الاجتماع الأول الذي يضم مختلف الأطراف الليبية منذ عدة أشهر.

وتستأنف المشاورات في مدينة بوزنيقة الساحلية المغربية بعد غد الخميس، بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة وتثبيت وقف إطلاق النار.

المصدر: وكالات

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