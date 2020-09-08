مصر.. مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل 4 عناصر من قوات الأمن بأسيوط

كشف مصدر أمني مصري فجر يوم الأربعاء، حقيقة مقتل 4 عناصر من قوات الأمن بمحافظة أسيوط.

ونفى المصدر الأمني ما بثه أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من مشاركة تضمنت الادعاء بوقف حملات الإزالة بمحافظتي "بورسعيد – السويس" نتيجة اعتراض الأهالي للقوات والمعدات.

كما نفى مقتل 4 عناصر من قوات الأمن بمحافظة أسيوط على يد صاحب عقار أثناء تنفيذ قرار الإزالة.

وأكد أن ما تم بثه في هذا الصدد عار تماما من الصحة، مشددا على أن ذلك يأتي في إطار بث الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأي العام.

المصدر: RT